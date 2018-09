Juliana Paes pede para sair de programa para cuidar da saúde

11/09/2018 | 17:16



Juliana Paes não estará mais à frente do game show Os Melhores Anos das Nossas Vidas, ao lado de Lázaro Ramos.

De acordo com a Comunicação da Globo, a atriz pediu para se afastar do projeto para cuidar de sua saúde, e a produção já está avaliando novos nomes para a atração.

Exibido nas noites de quinta-feira, o programa será uma viagem no tempo através de cinco décadas: 1960, 1970, 1980, 1990 e 2000. Com direção geral de Bernardo Portugal, a nova atração terá um trio no comando, mas por enquanto só foram divulgados os nomes de Juliana e Lázaro. No game, dois times se enfrentam, cada um representando uma década, relembrando fatos marcantes da moda, cinema, esporte, música, novelas, entre outros temas.

Juliana Paes, que recentemente curtiu férias ao lado da família, esteve por último nas telinhas em 2017, em A Força do Querer.