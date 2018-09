Tiago Abravanel faz revelação sobre barreiras em sua carreira: - Já bateram o telefone quando falei que era neto de Silvio Santos

11/09/2018 | 17:11



Tiago Abravanel é conhecido por sua simpatia e alegria. E não foi diferente ao conversar com a imprensa para falar sobre a estreia do PopStar, que volta para as telinhas neste domingo, dia 16.

Com a habitual simpatia, ele apresentará o programa ao lado de Taís Araújo. Aliás, hoje ele está muito bem dentro da TV Globo. Mas isso não fez com que ele esquecesse um fato do passado:

- Uma produtora viu um espetáculo que eu estava apresentando no teatro, achou interessante e me ligou. Lembro dela me perguntando. Esse seu sobrenome, você tem alguma coisa a ver com o Silvio Santos. Eu respondi que sim, sou neto dele. Só escutei aquele barulho de plin plin plin do telefone desligando. Sei lá, acho que ela pensou que eu aqui dentro seria uma espécie de espião, brincou.

E falando sobre sua carreira, ele revela que tem enorme agradecimento pela autora Glória Perez, por tê-lo colocado na novela O Clone, a qual faz com que ele despontasse na carreira artística:

- Ela acreditou em mim. Se tem alguém que sempre vou agradecer é a Glória Perez e ao Faustão, disse.

O nome de Fausto Silva foi mencionado no bate-papo porque recentemente ele participou do quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão, que fez com que ele pudesse mostrar todo o seu talento na atuação e na música. E ao falar sobre isso, ele entregou que deseja um dia ter um programa somente seu.

- Ainda não sei muito como vai ser, mas tem que ter platéia. Gosto de falar, de contato com o público, adiantou.

Você acha que daria certo?