Autoridades encerram buscas por cantor que desapareceu em alto mar

11/09/2018 | 17:11



Como você viu, o cantor alemão Daniel Kublbock desapareceu em alto mar no último domingo, dia 9. Ele estava a bordo de um cruzeiro da companhia Aida Cruises e, de repente, caiu na água durante uma parada na província de Terra Nova e Labrador, no Canadá. Imediatamente, autoridades locais começaram uma intensa busca pelo artista, mas não obtiveram muito sucesso.

Agora, as novas informações sobre o caso são frustrantes. Segundo o jornal The Guardian, a marinha canadense encerrou as buscas por Daniel, acreditando que provavelmente ele se jogou com a intenção de morrer.

A Aida Cruises ainda afirmou que um passageiro foi visto pulando do navio e que, após uma contagem, verificaram que este tripulante era justamente Daniel, que estava viajando sozinho.

Até ontem, um avião de vigilância, um helicóptero e vários navios da marinha vasculharam o mar em busca do cantor, parando ao anoitecer. Um navio da Guarda Costeira continuou procurando Daniel durante a noite e um outro avião de busca e resgate se juntou a ele na madrugada.

Infelizmente, nenhum sinal do Sr. Kublbock foi encontrado e dado o curto tempo de sobrevivência devido à temperatura da água nesta altura do ano, foi tomada a difícil decisão de encerrar as buscas, anunciou Maj Mark Gough, um representante da marinha, à imprensa internacional.