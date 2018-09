Angélica responde fã: Quem disse que não me preocupo com a fatura do cartão de crédito?

11/09/2018 | 17:11



Angélica, mais uma vez, usou o Instagram para responder dúvidas e curiosidades de seus seguidores. Na última segunda-feira, dia 10, a apresentadora mostrou-se bem-humorada para esclarecer algumas perguntas inusitadas e divertidas dos fãs, como por exemplo se ela se preocupa com as despesas do cartão de crédito no final do mês.

- Quem disse que eu não me preocupo com a fatura do cartão de crédito? Todo mundo se preocupa, garantiu ela, dando risada.

A apresentadora, que é casada com Luciano Huck e é uma celebridade desde a infância, também respondeu qual o lado ruim de ser famosa:

- Uma coisa chata é quando inventam mentira, quando dizem algo que não é verde. Hoje, com a internet, você ainda tem oportunidade de esclarecer, mas é muito ruim quando inventam alguma coisa a seu respeito. Não ligo pra essa coisa de privacidade, de estar num lugar e pessoas pedirem fotos, autógrafos, não me incomodo. Mas me incomodo com mentiras, acham que por você ser uma pessoa pública, você tem que se portar de determinada maneira e não é assim. Somos públicos, mas somos seres humanos. Isso às vezes também me incomoda um pouco.

Longe da TV desde o fim do programa Estrelas, ela também revelou o desejo de voltar a apresentar e fazer cinema novamente:

- Eu tenho vontade de fazer cinema de novo, um filme bacana. E o programa dos meus sonhos é um eu tenha prazer de estar lá e dividir.. É um programa com plateia novamente, onde a gente possa conversar sobre assuntos do dia a dia, em que eu tenha um contato mais próximo do meu público.

Ela também falou sobre a possibilidade de atuar em uma novela e entregou qual papel gostaria de interpretar nas telinhas:

Já me chamaram e eu já fiz algumas participações. Novela inteira não tenho vontade, não, porque é muito tempo, prefiro me dedicar a apresentar programa de televisão mesmo. Mas admiro muito, gosto de atuar em participações ou séries, seriados eu até faria numa boa e curtiria. Novela é muito tempo, não ia conseguir me dedicar a um lado que eu gosto muito. Todas as atrizes, minhas amigas, dizem que fazer vilã é muito mais legal, muito mais gostoso. Então, acho que gostaria fazer uma vilã.

Quando o assunto é a vida pessoal, Angélica explicou que seus filhos são bem calminhos e nunca deram trabalho em público:

- Meus filhos nunca deram piti em público, não. Eles têm carinha de anjo, de santo, mas às vezes ficam nervosos, irritados... Quando percebo que alguma coisa está destemperando, eu já paro a situação... Então, nunca tive que resolver nada em público. Ainda bem, né? Imagina hoje, com esse negócio de celular, se alguém me fotografa tentando controlar uma criança dando piti? (risos). Mas, não. Eles são calmos, bem tranquilos.