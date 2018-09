Heidi Klum revela já ter ignorado convite de Drake para sair

11/09/2018 | 16:11



Heidi Klum foi a convidada do The Ellen DeGeneres Show desta terça-feira, dia 11, e no programa ela falou sobre sua carreira e vida pessoal - e até revelou uma história engraçada envolvendo o rapper Drake!

Na vez anterior a esta em que Heidi esteve no programa, ela brincou de um jogo chamado Who Would You Rather, que consistia em escolher entre dois homens que ela preferia, e até a última etapa a apresentadora havia escolhido o Drake, quando, por fim, trocou por Joaquin Phoenix.

Eis que então, desta vez, Ellen perguntou quem entrou em contado com ela após a brincadeira, e Heidi revelou que Drake mandou mensagem para ela! E não para por aí: ela o ignorou! Dá para acreditar?

- Ele estava basicamente uma semana atrasado... Eu nunca o respondi porque havia encontrado o amor da minha vida!

A ex apresentadora do Project Runway havia acabado de começar a namorar Tom Kaulitz na época, com quem está junto há seis meses. Mesmo assim, Heidi se mostrou arrependida por ter ignorado o rapper:

- Me sinto mal por isso... Drake me desculpa por não ter te respondido, mas você é legal. Ainda amo sua música e provavelmente irei a um show em breve!

Quem diria, não é mesmo?