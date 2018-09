No aniversário de Junno Andrade, Xuxa se declara: Somos uma linda história de amor

11/09/2018 | 14:11



Xuxa Meneghel e Junno Andrade são um dos casais famosos que nem tentam esconder seu amor! Juntos desde 2013, os dois provam quase diariamente que o tempo só soma paixão e carinho a esse relacionamento. E no dia do aniversário do cantor não seria diferente, não é mesmo?

Para comemorar a data, a apresentadora postou nesta terça-feira dia 11, uma imagem ao lado do amado e se declarou na legenda, dizendo:

Quando te vi pela primeira vez eu tinha 25 anos ... você: cabeludo, magro, tímido... lindo. O tempo passou, te reencontrei com 50 anos. Você: grisalho, magro, tímido... lindo. Hoje com 55 anos eu e você, já temos muitas histórias pra contar pros nossos filhos, netos e bisnetos. Hoje com 55 anos eu e você somos uma linda história de amor com direito aquela linda frase... E viveram felizes para sempre. E eu quero descobrir dia após dia que depois do viveram felizes para sempre é que a vida tem mais sabor, mais sentindo.... mais amor.... com você. Te amo, simplesmente isso. TE AMO @junnoandrade.