Com Mariana Ximenes e Bruna Linzmeyer, filme O Grande Circo Místico é selecionado para concorrer a uma vaga no Oscar 2019

11/09/2018 | 14:11



Agora é oficial! O filme O Grande Circo Místico foi selecionado para concorrer a uma vaga no Oscar 2019. A novidade foi anunciada por Lucy Barreto, Presidente da Comissão Especial de Seleção, que contou que o longa de Cacá Diegues foi o selecionado para concorrer a uma vaga entre os cinco indicados ao prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira do maior prêmio do cinema mundial.

Lembrando que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas vai anunciar a lista com todos os indicados ao Oscar 2019 em 22 de janeiro e a cerimônia de premiação será realizada dia 24 de fevereiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O comunicado aconteceu após uma reunião da Comissão Especial de Seleção, formada por membros indicados pela Academia Brasileira de Cinema: Lucy Barreto (presidente), Bárbara Paz, Flavio Ramos Tambellini, Jeferson De, Hsu Chien Hsin, Katia Adler e Claudia Da Natividade (efetivos). Estavam presentes também Frederico Maia Mascarenhas, Secretário do Audiovisual, e Jorge Peregrino, Presidente da Academia Brasileira de Cinema.

Para quem não sabe, o filme escolhido tem grandes nomes da dramaturgia brasileira, como Jesuíta Barbosa, Mariana Ximenes e Bruna Linzmeyer. O filme conta a história de cinco gerações de uma mesma família proprietária do circo. Da inauguração do Grande Circo Místico em 1910 até os dias de hoje, o público vai acompanhar, com a ajuda de Celavi, mestre de cerimônias que nunca envelhece, as aventuras e amores da família Kieps, do seu auge a sua decadência, até o surpreendente final.