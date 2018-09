Líder na última pesquisa, Paulo Skaf é recebido em São Caetano

Junior Carvalho



11/09/2018 | 13:55



O candidato do MDB ao governo do Estado, Paulo Skaf, cumpre a primeira agenda na região depois da publicação da pesquisa Ibope, em que aparece na liderança. Ele veio visitar a unidade do Senai de São Caetano, no bairro Boa Vista. O candidato está acompanhado da candidata ao Senado pelo MDB, Cidinha, e de políticos da região, como Vanessa Damo (MDB), de Mauá; Pio Mielo (MDB), de São Caetano; Fernando Rubinelli (PDT), Mauá, e Rafael Demarchi (PRB), de São Bernardo.