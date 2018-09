Ator de Feiticeiros de Waverly Place se pronuncia após ser preso por porte de arma

11/09/2018 | 13:11



O ator David Henrie, que ficou conhecido pela série Os Feiticeiros de Waverly Place, se pronunciou sobre sua prisão que aconteceu na última segunda-feira, dia 10, no Aeroporto de Los Angeles, o LAX, nos Estados Unidos. De acordo com o TMZ, ele passava pela equipe de segurança do local, quando os agentes descobriram que ele estava portando uma arma carregada.

No Instagram, ele publicou um comunicado em que pede desculpas pelo ocorrido e se diz envergonhado e humilhado por tudo o que aconteceu.

Eu assumo a responsabilidade pela situação no LAX hoje. Eu involuntariamente trouxe minha arma de propriedade legal que está registrada em meu nome para o aeroporto. Sinto muito por qualquer problema que tenha causado, mas agradeço os esforços da TSA em implementar as leis de segurança que estão em vigor para proteger nosso belo país. Mais do que tudo, estou humilhado e envergonhado por isso ter acontecido. Mas agradeço à TSA, Departamento de Polícia de Los Angeles e todos os envolvidos hoje por sua gentileza e profissionalismo durante este processo.

Henrie foi detido após ter sigo flagrado com a arma e levado a uma delegacia próxima. Pouco tempo depois, foi liberado. Ao veículo ele afirmou que a arma era registrada e elogiou o trabalho dos policiais.