Alvaro Dias está em Ribeirão Pires e defende Operação Lava Jato

11/09/2018 | 12:43



O candidato à Presidência da República, Alvaro Dias (Podemos), que esteve mais cedo em Diadema, foi recepcionado no Centro de Ribeirão Pires com fogos de artifício - que queimaram área verde perto - além de avalanche de reivindicações. Entre os temas, indagações sobre investimentos na Saúde, Educação e pedidos de trabalho. Dias segue acompanhado por comitiva e pelo prefeito da cidade, Adler Teixeira Kiko (PSB). Sua principal proposta é investir na Educação infantil, com criação de 4 milhões de vagas em creches.

Ao ser questionado sobre a prisão de seu suplente no Senado, Joel Malucelli, pela Lava jato - mesma operação que prendeu o ex-governador Beto Richa (PSDB) na manhã desta terça-feira - ele disse que apoia as investigações e que as responsabilidades são de cada um, não podem ser transferidas. Ele também disse que "a indignação é necessária diante da corrupção, mas não podemos confundi-la com ódio, intolerância e violência, que comprometem o sistema democrático".

Pela manhã, o candidato divulgou nota sobre o tema: ''(...) Os acusados devem se defender, e se culpados, condenados de acordo com o rigor da lei.''

(Informações de Caroline Manchini)