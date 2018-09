'Gênio', diz Carlinhos Brown em homenagem a Mr. Catra no 'The Voice Brasil'

11/09/2018 | 12:41



Carlinhos Brown, um dos jurados do programa "The Voice Brasil", fez uma homenagem ao funkeiro Mr. Catra, morto no último domingo, 9, em decorrência de um câncer, no programa da TV Globo desta segunda-feira, 10. "Gostaria de pedir um aplauso e me solidarizar com a família de Wagner Domingos Costa, nosso Mr. Catra. Todo nosso carinho para esse homem: gênio, um homem revolucionário", declarou durante o programa.

Quem o acompanhou foi Lulu Santos: "Tive a oportunidade de trazê-lo para nosso palco e dividir com ele um número." Em 2014, Catra esteve no "The Voice" para cantar a música "Michê" ("Chega de Longe") ao lado de Lulu Santos.