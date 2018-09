Rússia inicia maiores exercícios militares desde o fim da Guerra Fria

11/09/2018 | 11:55



A Rússia deu início a suas maiores atividades militares desde a Guerra Fria nesta terça-feira, 11, no Extremo Oriente. O Ministério da Defesa russo disse, em comunicado, que estes são os exercícios militares mais amplos do país e envolvem cerca de 36 mil tanques e 300 mil soldados no mar e em terra.

A China está participando das atividades e enviará 3,2 mil soldados a Vostok até o fim da semana.

Os exercícios ocorrem um ano depois de Rússia ter realizado exercícios de grande porte no oeste do país, irritando as nações vizinhas, antigas repúblicas soviéticas.

Líderes europeus e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) estão acompanhando as atividades de perto, observando o que as ações podem revelar sobre a cooperação entre Rússia e China, e seu crescente poderio militar. Fonte: Associated Press