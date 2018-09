Diretoria aprova início do Azulão, mas cobra título da Copa Paulista

das Agências



11/09/2018 | 11:19



Invicto e classificado matematicamente para a segunda fase da Copa Paulista com três rodadas de antecedência, o São Caetano tem a campanha vista com bons olhos pela diretoria. Após nove partidas, o Azulão lidera isoladamente o Grupo 3, com 21 pontos, três a mais que o vice-líder Taubaté.

De acordo com o diretor de futebol, Genivaldo Leal, o São Caetano está cumprindo com o que foi planejado antes de a competição começar. “Estou muito satisfeito com a campanha realizada pelos nossos jogadores na Copa Paulista, pelo futebol demonstrado nas primeiras rodadas. Mas ainda queremos mais. Colocamos este título como o nosso principal objetivo para disputar a Copa do Brasil em 2019”, afirmou o dirigente, lembrando que o Azulão já tem vaga assegurada na Série D do Brasileiro de 2019.

Genivaldo fez questão de elogiar o trabalho desenvolvido pelo técnico Pintado. “Ele está fazendo belo trabalho no São Caetano. Nossa confiança é total naquilo que ele está propondo aos nossos jogadores. Confiamos na maneira que conduz o grupo para vencermos a Copa Paulista e ter bom desempenho nas próximas competições”, comentou o dirigente, já projetando a disputa da Série A-1 do Campeonato Paulista.

Clube que mais somou pontos na primeira fase – entre todos os grupos –, o Azulão possui também a melhor defesa do torneio, com apenas um gol sofrido – no surpreendente empate por 1 a 1 com o Água Santa, no Anacleto Campanella. Amanhã, o time terá pela frente o São Bernardo, em clássico regional que será disputado às 15h, no Estádio 1º de Maio.

Como já está garantido, o técnico Pintado pode fazer experiências e dar oportunidade a jogadores que não vinham atuando com frequência. Quem está de olho em uma vaga é o volante Índio, que foi titular nas duas últimas partidas e deve ser mantido na equipe. “Vou continuar trabalhando firme em busca dos meus objetivos. Quero muito ser campeão desta competição”, projetou o jogador, que é destaque do São Caetano no Paulista Sub-20.