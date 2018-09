Marina diz considerar ex-presidente Lula corrupto

11/09/2018 | 11:09



Ex-petista e ex-ministra do Meio Ambiente do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por cinco anos, a candidata da Rede à Presidência da República, Marina Silva, disse nesta terça-feira, 11, acreditar que ele é corrupto. Lula está preso pela Lava Jato, condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro.

A candidata afirmou, no entanto, que não é preciso "tripudiar" de presos e que a Justiça deve chegar a outros políticos, como o presidente Michel Temer (MDB) e deputados que cometeram malfeitos.

Marina, que está fazendo campanha no Rio, disse que não pensou em votos quando fez defesa do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2014. "Apoiei o impeachment por convicção. Houve crime de responsabilidade. Defendi a (saída da) chapa Dilma-Temer, porque são farinha do mesmo saco, caroço do mesmo angu. Se tivesse havido nova eleição, o Brasil chegaria melhor a 2018".