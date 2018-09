Ashley Benson confirma relacionamento com Cara Delevingne, se arrepende e apaga post

11/09/2018 | 11:11



Agora é oficial! Ashley Benson resolveu tornar público o seu relacionamento com Cara Delevingne - apesar de tempos depois se arrepender e apagar o post picante que havia feito para a amada nas redes sociais. Não entendeu nada? A gente te explica.

A estrela de Pretty Little Liars aproveitou uma foto postada no Instagram por Cara Delevingne para escrever a palavra minha nos comentários, o que, claramente, a fez assumir a relação. Tempos depois, no entanto, ela decidiu apagar o post, o que fez, inclusive, com que muitos fãs do casal questionassem o porquê de a declaração não estar mais por lá.

E não é só isso. Além de escrever Mine (minha, em tradução livre) nos comentários, ela também escreveu Eu posso ver o seu com emojis de sushi ao lado. Pode parecer um comentário bem ingênuo, mas, segundo o Urban Dictionary, esses emojis de sushi podem significar vagina depilada. Eita!

Lembrando que já haviam evidências do relacionamento das duas, já que elas haviam, até, sido flagradas aos beijos - embora nenhuma delas ainda tivesse confirmado oficialmente o relacionamento. Até agora, né?