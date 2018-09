Nick Carter, do Backstreet Boys, revela que esposa sofreu aborto espontâneo

11/09/2018 | 11:11



O cantor Nick Carter, do Backstreet Boys, pegou os fãs de surpresa ao revelar que sua esposa, Lauren Carter, estava grávida do segundo filho do casal, mas acabou sofrendo um aborto espontâneo aos três meses de gestação. Na última segunda-feira, dia 10, ele usou o Twitter para lamentar o ocorrido.

Deus nos dê paz durante este tempo. Eu realmente estava ansioso para conhecê-la depois de 3 meses. Estou com o coração partido, escreveu na mensagem, revelando seu filho Odin, de dois anos de idade, iria ganhar uma irmãzinha.

Carter, que está atualmente em turnê solo pela América do Sul, chegou a declarar que não conseguiria se apresentar em Lima, no Peru:

Eu acho que não consigo tocar hoje à noite. Sinto muito, Lima.

Algum tempo depois, no entanto, ele mudou de ideia, mas afirmou que seria uma apresentação difícil de realizar:

Isto vai ser difícil, mas pelo amor dos meus fãs aqui em Lima estarei no palco esta noite, escreveu.