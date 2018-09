Ariana Grande ficou furiosa após descobrir que equipe escondeu a verdade sobre a morte de Mac Miller

11/09/2018 | 11:11



A relação de Ariana Grande e seus colegas de equipe pode não ser a mesma daqui pra frente. Segundo o site Radar Online, a cantora - que está cumprindo um longo período de promoções após o lançamento de seu mais novo álbum Sweetener - ficou furiosa após descobrir que a notícia da morte de seu ex-namorado Mac Miller foi mantida em segredo até que ela terminasse de gravar um especial para o canal BBC.

Na sexta-feira, dia 7, o mundo todo se voltou para os Estados Unidos após a descoberta de que Mac Miller, de 26 anos de idade, havia sido encontrado morto em sua casa localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. E, no momento em que a informação veio à tona, Ari estava no meio de uma gravação em Londres para divulgar seu álbum. Mas, ao invés de interromperem a performance, os chefes da TV decidiram ocultar a notícia para garantir que sua participação no especial fosse tranquila.

Entretanto, o tiro saiu pela culatra, pois, assim que Ari descobriu a verdade, tudo foi por água abaixo:

- Ela ficou furiosa quando descobriu que a notícia havia sido ocultada a fez um longo desabafo quando terminou de chorar, disse uma fonte ao veículo.

A relação de Ariana e Miller não estava indo muito bem de acordo com o site, porém ela ficou profundamente abalada pela perda.

- Houve apenas um número seleto de fãs permitidos para as filmagens do especial da BBC, e um punhado de chefes de TV e publicitários. Mesmo que os fãs tenham recebido ordens para desligar seus celulares para a filmagem, muitos os mantiveram ligados durante a entrevista e sabiam sobre a morte de Mac Miller, mas nenhum deles poderia interromper para contar à Ariana.

E continua:

- As pessoas envolvidas no show também sabiam, mas optaram por deixar as câmeras rolando, pois não queriam interromper uma estrutura muito cara, já que sabiam que Ariana provavelmente não iria querer continuar se lhe tivessem dito.

Assim que a morte foi confirmada, Ariana não deixou de prestar uma homenagem ao postar uma tocante foto em preto e branco de Mac Miller em seu Instagram. O ex-casal colocou um ponto final no relacionamento de dois anos em maio deste ano e, pouco tempo depois, Ariana assumiu o romance com o comediante e atual noivo Pete Davidson.

Ainda segundo a fonte, a cantora revelou achar que a Inglaterra é um lugar amaldiçoado pois, sempre que vai para lá, coisas ruins acontecem, como o ataque a bomba em Manchester que matou 22 pessoas enquanto ela se apresentava em maio de 2017.

Por hora, Ari não se pronunciou publicamente sobre a morte do ex-namorado e, enquanto isso, cada vez mais informações são liberadas sobre tudo o que aconteceu. Até agora, segundo a revista People, já foi confirmado que a autópsia se concluiu e que o corpo de Miller já foi liberado. Porém, a causa da morte ainda não foi anunciada, pois o tempo até que os resultados laboratoriais estejam prontos é indefinido, podendo levar semanas ou até mesmo meses.

O vício de Mac Miller em substâncias ilícitas não era algo recente e ao longo de sua vida ele sempre foi muito aberto sobre os problemas de sobriedade que vinha passando, além de revelar sua batalha contra a depressão.