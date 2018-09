Não conheço o caso de Richa para comentar, diz Alckmin sobre prisão de tucano

11/09/2018 | 10:56



O candidato do PSDB ao Planalto, Geraldo Alckmin, afirmou que "não conhece" a fundo as denúncias envolvendo o seu parceiro de partido e candidato ao Senado pelo PSDB do Paraná, Beto Richa, alvo de um mandado de prisão nesta terça-feira, dia 11. "Diferente (dos casos envolvendo o meu governo) que eu conheço", afirmou, alegando, inclusive, que as denúncias envolvendo o Rodoanel em SP seriam uma "injustiça".

Segundo Alckmin, não é porque Beto "é candidato do partido que a lei não vai valer para ele". A afirmação foi feita nesta terça-feira, durante sabatina em São Paulo, promovida pelo UOL, Folha e SBT.

O ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB), candidato tucano ao Senado, foi alvo de um mandado de prisão nesta manhã. A ordem é da Justiça do Estado. Em mais uma ação ostensiva decorrente da Lava Jato, a Polícia Federal deflagrou a Operação Piloto nos Estados da Bahia, de São Paulo e do Paraná. A PF informou que a investigação mira suposto pagamento milionário de vantagem indevida, em 2014, pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht, o departamento de propina da empreiteira, para agentes públicos e privados.

Questionado sobre como pretende dialogar com a população sobre corrupção sendo que seu partido está mergulhado em várias denúncias, o ex-governador afirmou que "todos os partidos estão fragilizados, inclusive o meu".

O candidato voltou a demonstrar apoio total às investigações da Lava Jato e afirmou que um eventual governo tucano seria composto pelos "melhores" nomes na política. "A sociedade deseja que haja uma investigação e que se esclareça (os casos de corrupção)", disse.

Sobre o combate à corrupção, Alckmin defendeu também mais rigidez na fiscalização e usar "um modelo americano", que fiscalizará sobretudo o enriquecimento ilícito. "Se você adquiriu um bem sem ter como provar, perdimento. Passa para o governo", afirmou.