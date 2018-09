Dois dias após o casamento, William Bonner exibe nova aliança no Jornal Nacional

11/09/2018 | 10:11



Dois dias após seu casamento com Natasha Dantas, William Bonner mostrou a nova aliança durante a edição de segunda-feira, dia 10, do Jornal Nacional, programa jornalístico do qual é apresentador e editor-chefe. Logo no começo da atração, já era possível ver o anel dourado no dedo anelar da mão esquerda de Bonner. Lembrando que desde a sua separação de Fátima Bernardes, em 2016, ele não usava nada nas mãos.

O casamento do jornalista com Natasha rolou em São Paulo no último sábado, dia 8, em uma cerimônia íntima. E o buquê foi para as mãos de sua nora, namorada de Vinicius Bonemer, um dos filhos trigêmeos de Bonner com Fátima.

E não é só isso. Logo que as fotos da união foram divulgadas, a web reparou em um detalhe interessante no visual do apresentador: seu terno, já que esse é o traje habitual do jornalista na bancada do Jornal Nacional.