Marcelo pagará R$ 3,5 milhões por fraude no imposto de renda espanhol

11/09/2018 | 09:08



O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, terá que pagar 753 mil euros (R$ 3,5 milhões) por fraudar o imposto de renda da Espanha. O jogador brasileiro foi denunciado pela Promotoria provincial de Madri e chegou ao acordo nesse valor.

A multa total é referente a uma fraude de 490 mil euros (R$ 2,3 milhões) na declaração do imposto de renda pessoa física referente a 2013. Com isso, além desse valor, Marcelo acordou em pagar mais 196 mil euros (R$ 927 mil) referente a multa.

Marcelo foi denunciado em outubro do ano passado por crime contra o Tesouro Nacional. Assim que recebeu a informação, o jogador teria procurado o tribunal em Madri para ratificar o acordo. No pacto com o promotor público, o lateral do time espanhol ainda foi condenado a quatro meses de prisão.

No entanto, no país, condenações com menos de dois anos podem ser convertidas em multa. Marcelo teria ocultado a renda recebida pelos direitos de imagem. Caso a promotoria decida pela prisão do atleta, o valor da multa subiria para 800 mil euros (R$ 3,8 milhões).

O jogador não é o primeiro a ser condenado por fraude ao imposto de renda espanhol. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mourinho e Modric também tiveram que pagar multa para evitar a prisão por ocultar renda.