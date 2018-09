Vendas de automóveis na China recuam 3,8% em agosto, na comparação anual

11/09/2018 | 04:56



As vendas de automóveis na China tiveram queda de 3,8% em agosto, na comparação com igual mês do ano passado, para 2,1 milhões, informou a Associação das Fabricantes de Automóveis da China, uma entidade apoiada pelo governo. Em julho, houve um recuo anual de 4%. A queda pelo segundo mês seguido mostra que o maior mercado automobilístico do mundo perde fôlego, após um primeiro semestre relativamente forte.

Nos primeiros seis meses do ano, as vendas de automóveis no país tiveram crescimento de 5,6% ante igual período de 2017. Mais recentemente, contudo, alguns consumidores encontram dificuldades para conseguir crédito e o sentimento das pessoas piorou por das tensões comerciais com os Estados Unidos, segundo analistas.

As vendas de carros de passageiros recuaram 4,6% em agosto na comparação anual, a 1,79 milhão. As vendas de veículos comerciais cresceram 1,1%, a 313 mil. As vendas de veículos elétricos avançaram 50% na comparação anual em agosto, a 101 mil, conforme o governo continua a promover carros elétricos com subsídios e outras políticas para incentivar esse setor. Nos primeiros oito meses do ano, as vendas de veículos elétricos tiveram crescimento de 88% na comparação com igual intervalo do ano anterior, a 601 mil. Fonte: Dow Jones Newswires.