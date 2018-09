Haddad está sendo identificado como o candidato de Lula, diz coordenador do PT

11/09/2018 | 00:02



Ao comentar os resultados da pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 10, o coordenador da campanha do PT à Presidência da República, Jose Sergio Gabrielli, afirmou que Fernando Haddad está sendo identificado como o candidato apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, barrado pela Justiça Eleitoral.

"A pesquisa reflete uma realidade deste momento e a realidade deste momento é a de que o Haddad, que está sendo identificado como o candidato apoiado pelo Lula, é quem mais cresce na pesquisa", afirmou Gabrielli ao Broadcast Político.

Fernando Haddad, que deve substituir o ex-presidente Lula na disputa, cresceu de 4% em agosto para 9% na pesquisa divulgada nesta segunda, empatando tecnicamente em segundo lugar com Ciro Gomes, do PDT, (13%), Marina Silva, da Rede, (11%) e o tucano Geraldo Alckmin (10%). Jair Bolsonaro (PSL) segue liderando o cenário, com 24% das intenções de voto.

A campanha petista não só comemorou o crescimento de Haddad, mas também o aumento no índice de rejeição a Bolsonaro, após o candidato do PSL ter sofrido um ataque com um golpe de faca no abdômen. Entre os eleitores consultados na pesquisa, 43% dos entrevistados dizem não votar de jeito nenhum no candidato. O índice era de 39% no último levantamento.

"A pesquisa reflete um avanço muito grande do nome do Haddad, ele cresce muito, tem uma estagnação dos outros e até um aumento de rejeição do candidato que está, na pesquisa, na frente. Portanto, é um resultado muito positivo", avaliou Gabrielli.

O coordenador da campanha petista ponderou que é um "absurdo" o ex-presidente Lula não ser apresentado como candidato na pesquisa estimulada. "Ele ainda está disputando e, politicamente, é o preferido até este momento", disse. Após ser barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula entrou com recursos no Supremo Tribunal Federal (STF) para defender sua intenção em ser candidato.