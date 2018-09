Qualquer desfecho levará em conta resultado eleitoral, diz esposa de Haddad

10/09/2018 | 23:12



Após apoiadores defenderem publicamente a candidatura de Fernando Haddad como "plano B" do PT, a professora Ana Estela Haddad, esposa do ex-prefeito da capital paulista, disse que qualquer desfecho em relação à decisão levará em conta a preocupação com o resultado das eleições.

"Qualquer decisão, em qualquer desfecho, além da preocupação em defender a democracia, estamos preocupados com o resultado eleitoral que pode nos conduzir a restabelecer a democracia", discursou Ana Estela, em ato de campanha do PT de São Paulo na capital paulista.

Nesta terça-feira, 11, o PT deve registrar Haddad como candidato à Presidência após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrar a candidatura de Lula.

A esposa de Haddad reforçou que o partido vai recuperar a democracia "seja lá como for". Em campanha nas ruas com Haddad, Ana Estela revelou que o casal se sentiu sozinho quando o marido perdeu a eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2016. "Agora o momento é outro. Eu acho que a gente não está sozinho", declarou.

"Eu não sei qual é exatamente o desfecho. Nossa imagem é de conduzir o presidente Lula pela rampa do Palácio do Planalto", acrescentou.

Ao discursar, a deputada gaúcha Manuela D'Ávila (PCdoB), escolhida para ser candidata a vice na nova chapa, conclamou a militância para "ser Lula" nos próximos dias de campanha independente das decisões judiciais sobre a candidatura do ex-presidente.

Presente no ato, Thiago Trindade, um dos netos de Lula, discursou reforçando a fala do avô antes de ser preso, em abril. "Vocês não estão aqui por causa da minha família, nem eu. Estamos aqui porque somos uma ideia, somos a mesma ideia", afirmou.