Bia Haddad é eliminada por Puig na estreia em Quebec

10/09/2018 | 22:44



A participação de Beatriz Haddad Maia no Torneio de Quebec não foi além da primeira rodada. Nesta segunda-feira, a número 126 do mundo foi eliminada ao perder para a porto-riquenha Monica Puig, a 50ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 9 minutos.

Este foi o segundo duelo de Bia Haddad com Puig, a atual campeã olímpica, e a brasileira perdeu ambos, sendo que o primeiro também ocorreu nesta temporada, no Torneio de Indian Wells, com triunfo da tenista da Costa Rica.

Eliminada da chave de simples, Bia Haddad ainda vai participar do evento de duplas da competição canadense. Nesta terça-feira, a brasileira e a espanhola Georgina Garcia Perez vão estrear diante das russas Natela Dzalamidze e Veronika Kudermetova.

O torneio em Quebec é apenas o quarto de Bia Haddad desde a realização de cirurgia na coluna, uma lesão que a afastou das quadras por três meses. E a brasileira sofreu no seu serviço, tendo cometido cinco duplas faltas. Puig, então, aproveitou cinco de dez break points e perdeu o seu saque apenas uma vez para assegurar o triunfo.

Após eliminar Bia, Puig agora vai enfrentar a norte-americana Madison Brengle nas oitavas de final do Torneio de Quebec. A francesa Pauline Parmentier, a britânica Heather Watson e a norte-americana Christina McHale também triunfaram nesta segunda-feira na estreia do evento canadense.