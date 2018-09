Datafolha: no 2º turno, Bolsonaro perde para Ciro, Alckmin e Marina

10/09/2018 | 22:19



O candidato Jair Bolsonaro (PSL) perde para os concorrentes Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB) e Marina Silva (Rede) nas simulações de segundo turno feitas pelo instituto Datafolha. No caso de o oponente ser Fernando Haddad, que deve substituir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na chapa do PT, o deputado federal aparece tecnicamente empatado.

Na simulação entre Ciro e Bolsonaro, o pedetista subiu de 38% em agosto para 45% hoje, enquanto o militar manteve os 35%. Votos brancos e nulos caíram de 23% para 17%, enquanto os que não souberam ou não opinaram oscilaram de 4% para 3%.

No cenário em que concorrem Alckmin e Bolsonaro, o tucano subiu de 38% para 43% e o candidato do PSL oscilou de 33% para 34%. Brancos e nulos caíram de 25% para 20%. Não souberam ou não opinaram se mantiveram em 3%.

No segundo turno entre Marina e Bolsonaro, a candidata da Rede oscilou de 45% para 43%, enquanto o deputado federal subiu de 34% para 37%. Votos brancos e nulos passaram de 20% para 8%. O número de eleitores que não souberam ou não opinaram permaneceu em 2%.

Contra Haddad, o candidato do PSL manteve 38% nos dois levantamentos, enquanto o petista subiu de 29% para 39%. Considerando-se a margem de erro de dois pontos porcentuais, os dois aparecem tecnicamente empatados. Votos brancos e nulos caíram de 28% para 20%. Não souberam ou não opinaram oscilaram de 4% para 3%.

Outros cenários

Haddad perde, no entanto, nos dois outros confrontos de segundo turno com o nome dele testados pelo Datafolha.

No confronto do petista com Marina, a candidata da Rede tem 42% e Haddad, 31%. Brancos e nulos somam 25% e não souberam/não opinaram, 3%.

No cenário contra Alckmin, o tucano tem 43% e o petista, 29%. Brancos e nulos são 32% e não souberam/não opinaram, 4%.

O tucano aparece tecnicamente empatado, no limite da margem de erro, na simulação contra Ciro. O pedetista subiu de 31% para 39% e Alckmin oscilou de 37% para 35%. Brancos e nulos caíram de 28% para 23%. Não souberam/não opinaram oscilaram de 4% para 3%.

Ciro venceria Marina, por 41% a 35%. Brancos e nulos somam 22% e não souberam/não opinaram, 2%.

No último cenário testado, a candidata da Rede aparece tecnicamente empatada com Alckmin, com 38% a 37%. Brancos e nulos são 23% e não souberam/não opinaram, 2%.

A pesquisa tem margem de erro de dois pontos porcentuais e nível de confiança de 95%. Foram ouvidos 2.804 eleitores nesta segunda-feira, 10, em 197 municípios de todas as regiões do País. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo BR-02376/2018. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.