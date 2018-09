Bolsonaro mede forças na região

Raphael Rocha



11/09/2018 | 07:00



Filho do presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) vai liderar a campanha do pai, enquanto ele se recupera do atentado a faca sofrido na quinta-feira. E uma das primeiras medidas de Eduardo foi separar uma agenda para o Grande ABC. A campanha de Bolsonaro quer, na próxima semana, fazer comício em São Bernardo, em “homenagem” ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com todas as ironias implícitas e explicitamente colocadas. Será a hora de testar a força do nome de Bolsonaro numa região que, durante muito tempo, ficou conhecida como cinturão vermelho, devido às sequenciais vitórias do PT, tanto em eleições nacionais quanto municipais. Essa força, entretanto, arrefeceu em 2016, quando nenhum petista se elegeu prefeito.



Presidenciável

Depois de Marina Silva (Rede), Fernando Haddad (PT) e Ciro Gomes (PDT), será a vez de Alvaro Dias (Podemos) trazer a eleição presidencial para o Grande ABC. O senador paranaense, que concorre ao Palácio do Planalto neste ano, tem agendas marcadas para Diadema, Ribeirão Pires e Santo André. As atividades começam logo cedo e terminam à tarde, em caminhada no tradicional calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima, no Centro de Santo André.

Exclusivo

No programa de rádio e TV, veiculado desde a semana passada, o vereador de São Caetano Daniel Córdoba (PSDB) explora o fato de ser o único candidato a deputado federal do tucanato no Grande ABC. Para estadual, são outros dois nomes: a primeira-dama de São Bernardo, Carla Morando, e o vereador de Santo André Professor Minhoca.

Comitê

Hoje, a partir das 18h, será inaugurado comitê da dobrada oficial do governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), formada pela primeira-dama Carla Morando (PSDB) a estadual e pelo vice-prefeito Marcelo Lima (PSD) a federal. O escritório ficará na Rua Jurubatuba, número 1.440, no Centro de São Bernardo.

Paliativo

No feriado, o vereador Célio Boi (PSB), de Diadema, lançou sua campanha a deputado federal. A ideia era que o governador de São Paulo e candidato à reeleição, Márcio França (PSB), comparecesse, mas problemas de agenda inviabilizaram a visita. Para compensar a ausência, porém, França mandou o filho, o deputado estadual Caio França (PSB), e sua candidata a vice, Eliana Nikoluk (PR), para prestigiar o evento do vereador diademense.

Apoio

Candidato ao governo de São Paulo, o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT) anunciou apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, presidido pelo ex-vereador Cidão do Sindicato (SD). “Marinho é o primeiro candidato que se compromete e comparece à nossa entidade. Como ministro do governo Lula e prefeito de São Bernardo por duas vezes, tenho certeza que Marinho preenche os requisitos para nossos desafios”, argumentou Cidão.

Agenda no Senai

Postulante ao governo do Estado, o presidente licenciado da Fiesp, Paulo Skaf (MDB), visitará hoje, às 11h30, a unidade do Senai de São Caetano, no bairro Boa Vista. A ideia do emedebista é gravar parte de seu programa de TV na escola – que é a principal bandeira de campanha dele –, conversar com professores e alunos e, por fim, atender jornalistas. Será a primeira agenda depois que o Ibope o colocou na liderança na pesquisa.