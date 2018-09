Vândalos invadem UBS e destroem vacinas

Juliana Stern

Especial para o Diário



11/09/2018 | 07:00



No fim de semana do feriado de Independência, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Paranavaí, em bairro de mesmo nome, em Mauá, foi invadida e vandalizada. Computadores, equipamentos médicos e 740 frascos de vacina, o equivalente a 2.786 doses estão entre os prejuízos.

A ocorrência foi registrada no 4º DP (Jardim Zaíra) da cidade por volta das 7h de ontem pelos funcionários que abriram a UBS para atendimento. Segundo um dos enfermeiros, os invasores arrombaram uma das janelas para ter acesso ao local e desligaram o fornecimento de energia do prédio. O intuito dos criminosos era evitar o disparo de alarme.

O corte da luz fez com que 740 frascos de vacina armazenados, o equivalente a 2.786 doses, fossem perdidos. Entre os prejuízos, imunizações contra BCG (Bacillus Calmette-Guérin), que previne a tuberculose; HPV (Papilomavírus Humano), que previne doenças sexualmente transmissíveis e também o câncer do colo do útero); Tetra Viral ( para sarampo, caxumba, rubéola e catapora) e Febre Amarela. Duas CPUs (Unidade Central de Processamento) de computadores, um monitor, um televisor, um estetoscópio e um aparelho de medidor de pressão também foram furtados. Conforme os funcionários, equipamentos de uso diário também foram quebrados.

Apesar do ocorrido, a UBS funcionou normalmente ontem, no entanto, a aplicação de vacinas só deverá voltar ao normal a partir de hoje. O caso foi transferido para o 1º DP (Centro), onde será investigado.

ALMOXARIFADO

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá prendeu, na madrugada de sábado, um casal responsável por furto de cabos de energia do almoxarifado da Secretaria de Saúde, localizado na Rua Alonso de Vasconcelos Pacheco, Vila Bocaina.

Em posse dos suspeitos, foram apreendidas ferramentas (dois alicates, três chaves de fenda, duas facas, um canivete e uma talhadeira), além de cinco quilos de fio. O caso foi registrado no 1º DP (Centro) e os dois foram encaminhados para a cadeia pública da cidade.