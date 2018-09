Mercadante pede para que militância defenda Haddad e Manuela na campanha

10/09/2018 | 21:41



Diante da preocupação no PT em transferir votos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para Fernando Haddad na campanha eleitoral, o ex-ministro Aloizio Mercadante fez, nesta segunda-feira, 10, um apelo para que militantes defendam Haddad, que deve ser oficializado como candidato, e Manuela D'Ávila (PCdoB), escolhida como vice na chapa.

Após dizer que Haddad teve um "papel extraordinário" no Ministério da Educação, Mercadante discursou em prol da chapa Haddad-Manuela. "Vamos lutar até o último recurso para que Lula possa ser o presidente, que é o que o povo quer, vamos com Lula até o final", disse Mercadante durante ato da campanha petista em São Paulo. "Mas Lula escolheu um representante, e o nosso papel é defender Haddad e Manuela. Vamos votar no 13", conclamou o ex-ministro.