Ribeirão Pires abre período de inscrição para vagas em creche

11/09/2018 | 07:00



A Secretaria de Educação de Ribeirão Pires está com inscrições abertas, até sexta-feira, para cadastro de crianças com idade entre zero e 3 anos nas creches municipais. A medida é necessária para a triagem dos alunos.

Os pais ou responsáveis devem realizar inscrição no Ceforpe (Centro de Formação dos Profissionais da Educação), na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, Centro, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Para efetuar a inscrição, são necessários os seguintes documentos: certidão de nascimento da criança; RG e CPF dos pais ou responsáveis; comprovante de endereço no nome do pai, mãe ou do responsável legal da criança – com validade de até três meses.