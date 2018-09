São Caetano leva internet sem fio gratuita à Praça Cardeal Arcoverde

Da Redação



Depois de inaugurar, no domingo, o programa Wi-Fácil, que disponibiliza internet gratuita em parques e praça da cidade, no Espaço Verde Chico Mendes, no bairro Cerâmica, a Prefeitura de São Caetano promete expandir o serviço para a na Praça Cardeal Arcoverde, no Centro, amanhã.

O programa integra série de ações da Prefeitura com objetivo de inserir São Caetano no conceito de cidade inteligente. Para acessar, o usuário deverá conectar-se à rede denominada Wi-Fácil São Caetano e fazer cadastro ou autenticação por meio de conta no Facebook ou e-mail. O tempo de conexão é de até uma hora por dia, em cada ponto.