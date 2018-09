Um dos motivos da separação de Anitta é revelado, descubra!

10/09/2018 | 19:11



A separação de Anitta e Thiago Magalhães pegou todos os fãs de surpresa e claro que os fãs questionaram o que teria levado o casal a colocar um ponto final na relação. De acordo com Léo Dias, diversos motivos teriam causado o término, mas um deles chamou atenção!

O colunista revelou que o empresário costumava destratar a cantora e até mesmo os amigos de Anitta já teriam questionado seu comportamento.

Thiago Magalhães teria até mesmo protagonizado uma discussão daquelas com o humorista, Victor Sarro, amigo próximo da cantora. O rapaz teria saído em defesa de Anitta após não concordar com a atitude do, até então, marido.

Ainda segundo Léo Dias, outro motivo que teria motivado a separação, seria a rotina puxada da cantora. O colunista afirmou que o empresário gostaria de viver longe dos holofotes e não estava dando conta do ritmo de Anitta.