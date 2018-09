Kim Kardashian revela que não gosta do próprio bumbum

10/09/2018 | 19:11



Kim Kardashian não gosta de seu bumbum! Não, você não leu errado. A socialite revelou durante o último episódio do reality Keeping Up With The Kardashians, que ela não é uma das maiores fãs da parte do corpo.

Quem nunca se sentiu inseguro a respeito de alguma região do corpo? Pois é, pelo jeito nem a rainha das selfies Kim se salva da insegurança. Porém, para a surpresa de muita gente, a morena afirmou que seu derrière é o motivo.

A empresária estava conversando com as outras integrantes do clã Kardashian quando Kourtney fez uma observação não muito delicada:

- Kim, quando você se senta seu bumbum fica enorme, afirmou.

Logo em seguida, Kris, mãe das três advertiu a filha sobre o comentário, que julgou não ser muito legal, porém a filha rebateu:

- Ela gosta de ter um bumbum grande, eu não estou dizendo nada ofensivo.

Para a surpresa de todos, ela respondeu:

- Não, eu não gosto. Choro por causa disso diariamente, desabafou.

O assunto deu o que falar já que Kim é famosa pelas fotos ousadas exibindo as curvas!