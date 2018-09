Nick Jonas e Priyanka Chopra reproduzem pose de Príncipe Harry e Meghan Markle

10/09/2018 | 19:11



Nick Jonas e Priyanka Chopra formam um dos casais mais fofos da atualidade! E parece que os dois se inspiraram bastante em outro grande casal, mais conhecido como o duque e a duquesa de Sussex - ou Príncipe Harry e Meghan Markle, como já estamos acostumados. Nick e Priyanka foram ao aniversário de 50 anos da Ralph Lauren nesse fim de semana e posaram para as lentes do fotógrafo Alexi Lubomirski, que também tirou as fotos oficiais do anúncio de noivado de Harry e Meghan. O resultado? Eles reproduziram a pose feita pelos membros da Família Real Britânica, mudando algumas pequenas coisinhas para que o clique ficasse mais a cara deles. A gente não consegue nem dizer qual casal é o mais lindo!

E se você ficou chocado com o noivado de Nick e Priyanka, saiba que eles já se conheciam há um tempo antes de tomarem um passo a mais na relação. O cantor foi ao programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon recentemente e contou como ele e a amada se conheceram.

- Nos conhecemos através de um amigo. Nos conectamos primeiro por mensagens de texto e continuamos nos falando. Levou uns seis meses até nos encontrarmos pessoalmente. E alguns anos atrás nós fomos ao Met Gala juntos. Foi muito legal, mas éramos só amigos. Nossas vidas estavam nos levando a lugares diferentes. E nos perguntavam, em entrevistas e em nossa vida pessoal, se estávamos juntos. E a resposta era não. As pessoas achavam que estávamos sendo discretos, e acho que nós também. Até que chegou ao ponto em que ficamos noivos, então a história meio que se escreveu sozinha.

Sobre o noivado, Nick afirmou que não teve muitas dúvidas.

- Nos encontramos uns cinco meses atrás e foi imediato. Acho que nós dois percebemos que aquilo era o certo e pulamos de cabeça. Estamos muito felizes.

E ainda explicou a cerimônia que o casal teve após o anúncio de que estavam noivos.

- Depois que ficamos noivos fomos para a Índia, o país natal dela, na região de Mumbai. Meus pais foram também. Fizemos uma linda cerimônia, que basicamente foi para mostrar que os dois lados da família aprovavam o noivado. Tiveram orações lindas, e a oportunidade de conexão entre as famílias, para passarmos um tempo todos juntos. Foi bem incrível e nós dois deixamos a cerimônia cheios de alegria. Foi muito especial e para nós foi importante ter esse momento entre família, particular, e depois poder compartilhar com o mundo.

E sabe qual é o nome do ship desses dois?

- Ela gosta de Priki. Mas eu não gosto muito, divertiu-se Nick.