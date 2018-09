Chay Suede e Fernanda Paes Leme teriam ficado na festa de aniversário de Rafael Zulu

10/09/2018 | 19:11



No último domingo, dia 9, Rafael Zulu comemorou seu aniversário de 36 anos de idade no Rio Beach Clube, no Rio de Janeiro. A festa teve diversos convidados famosos, como o cantor Thiaguinho, o jogador de vôlei Bruninho, os atores João Vicente de Castro e Chay Suede e a atriz Fernanda Paes Leme. E parece que rolou um clima entre esses dois últimos, que teriam ficado bem próximos durante a comemoração.

Segundo informações do colunista Leo Dias, Chay e Fernanda foram vistos aos beijos na festa. Por mais que os dois já estejam sendo shippados nas redes sociais, o jornalista comentou que tudo não passou de uma ficada e que, muito provavelmente, eles não engatarão um namoro.

Chay terminou o noivado com Laura Neiva em julho deste ano. Já Fernanda colocou um ponto final em seu relacionamento com Vinícius Longato em novembro de 2017.