Modelo da Playboy, namorada de Ben Affleck vai visitá-lo e ignora ordens médicas

10/09/2018 | 19:11



Como você viu aqui, Ben Affleck está internado em uma clínica de reabilitação para cuidar de seu vício em bebidas alcoólicas. O ator está há cerca de três semanas na instituição médica, que fica na região de Malibu, Califórnia, nos Estados Unidos. E no último domingo, dia 9, a nova namorada do astro foi visitá-lo na rehab, passando cerca de quatro horas com Affleck dentro da clínica.

Segundo informações do site Radar Online, Shauna Sexton, modelo da Playboy, estava com uma roupa casual para visitar o amado - e ainda teria ignorado ordens médicas. Aparentemente, o astro teria sido avisado com antecedência que não era para ele se encontrar com Shauna nesse fim de semana.

- Ninguém na vida dele acha que ele deveria se envolver com Shauna. Todo mundo acha que ela está usando ele, contou uma fonte ao veículo.

Além disso, parece que Ben não está encarando o tratamento como deveria.

- Ele está tentando fazer um programa de rehab bem rápido, dizendo a todos o que eles querem ouvir, mas seu time de conselheiros está ficando muito frustrado, porque ele não quer entender. Todo mundo ficará surpreso se ele ficar no programa mais uma semana - quem dirá duas, concluiu o informante.

E aí, será que Shauna é uma má influência para Ben?