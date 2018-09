Recuperados de lesões, Fred e Sassá voltam a treinar com bola no Cruzeiro

10/09/2018 | 18:44



O técnico Mano Menezes teve duas ótimas notícias no treino do Cruzeiro desta segunda-feira. Na abertura da preparação para o duelo diante do Palmeiras, na quarta, em São Paulo, pelas semifinais da Copa do Brasil, o treinador pôde contar com a presença dos atacantes Sassá e Fred, recuperados de lesões.

O retorno mais esperado era o de Fred. Afinal, o veterano centroavante de 34 anos já estava há mais de cinco meses sem trabalhar com os companheiros, desde que rompeu o ligamento cruzado anterior e um ligamento secundário do joelho direito em confronto diante do Tupi, ainda pelo Campeonato Mineiro.

De lá para cá, Fred passou por cirurgia e fazia trabalho de recuperação. Pelo longo afastamento, o jogador foi recebido com muita festa pelos companheiros nesta segunda. Mas a tendência é que ele fique pelo menos mais duas semanas afastado dos gramados, até que recupere o ritmo para voltar a atuar.

Já Sassá se recuperou de problema menos grave que o de Fred. O atacante foi submetido a cirurgia no joelho esquerdo no início de julho, graças a uma lesão na cartilagem, e desde então estava afastado do futebol. Por ter ficado menos tempo fora de atividade, deve ser relacionado já para o clássico diante do Atlético-MG, domingo, no Mineirão.

Se Sassá e Fred estão fora do duelo com o Palmeiras, o volante Lucas Romero, com trauma no joelho direito, e o meia Arrascaeta, que se recupera de problema muscular, são dúvidas. Nesta segunda, eles realizaram testes sem a presença dos jornalistas. Mano deve manter o mistério sobre a escalação deles até momentos antes do apito inicial na quarta.