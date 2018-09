Robert Pattinson comenta os 10 anos da estreia de 'Crepúsculo'

10/09/2018 | 18:41



O ator Robert Pattinson, conhecido por sua interpretação do vampiro Edward Cullen, falou à Variety sobre os 10 anos de Crepúsculo, sequência de sucesso que estreou em novembro de 2008 e é baseada nos livros de Stephenie Meyer.

Pattinson revelou que adoraria um encontro com o elenco do filme e brincou: "O tempo que eu gastei passando hidratante, estou pronto para voltar aos 17 anos no momento da notícia". O ator também disse que não parece ter passado tanto tempo desde o lançamento de Crepúsculo.