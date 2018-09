Japonês Sasaki faz primeiro treino com time profissional do Palmeiras

10/09/2018 | 18:40



A reapresentação do Palmeiras na Academia de Futebol, nesta segunda-feira, teve a presença do reforço japonês Daiju Sassaji. O meia de 18 anos, contratado por empréstimo ao Vissel Kobe, foi ao gramado e trabalhou pela primeira vez junto com o elenco profissional do clube, em atividade que contou com atletas que não foram titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Trazido para treinar no time sub-20, o meia foi aos treinos dos profissionais junto com outros garotos da base, para ajudar a completar a atividade. O trabalho teve apenas os primeiros minutos abertos à imprensa. Sasaki teve 30% dos direitos econômicos comprados pelo Palmeiras e veio em negociação que contempla a abertura de relações entre o time alviverde e o Vissel Kobe.

Além do meia japonês, o trabalho teve como novidade a presença em campo do volante Bruno Henrique, que foi poupado do clássico por estar com dores na panturrilha. O meia Guerra, em recuperação de uma cirurgia no pé esquerdo feita em maio, iniciou o estágio de transição para voltar a atuar. O atacante colombiano Borja, também poupado no clássico, fez trabalhos na área interna do centro de treinamento.

A equipe principal retorna aos treinos na tarde desta terça-feira. A atividade também será fechada e servirá para definir a escalação para enfrentar o Cruzeiro, na quarta-feira, no Allianz Parque, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.