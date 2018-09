John Legend, Andrew Lloyd Webber e Tim Rice conquistam EGOT no Emmy Award

10/09/2018 | 17:21



Os artistas John Legend, Andrew Lloyd Webber e Tim Rice foram premiados no Emmy Award do último domingo, 9, pelo trabalho realizado no musical Jesus Christ Superstar, Live in Concert, apresentado na emissora norte-americana NBC.

Com a conquista, os três entraram para o seleto grupo de ganhadores dos quatro maiores prêmios da indústria audiovisual: Emmy, Grammy, Oscar e Tony (EGOT), que celebram obras televisivas, musicais, cinematográficas e teatrais, respectivamente. Até então, apenas 12 artistas tinham chegado a esse nível.

O episódio é único na história da cultura popular, na medida em que Legend foi o primeiro homem negro a fazer isso e esta é a primeira vez que mais de duas pessoas alcançam o EGOT em um único ano.

Após a vitória, John Legend afirmou à revista Variety que nunca esperou atingir esse posto. "Quando entrei na indústria da música, meu sonho era ganhar Grammys, ter muito sucesso como músico e vender muitos discos e turnês pelo mundo, mas nunca sonhei em ganhar um EGOT. Nem sabia o que era isso na época em que comecei a carreira", confessou.

Os últimos ganhadores do EGOT foram Lopez, Helen Hayes, Rita Moreno, John Gielgud, Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg, Richard Rodgers, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Mike Nichols, Scott Rudin e Mel Brooks.