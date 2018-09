Seria benéfico se leilão de cessão onerosa ocorresse ainda em 2018, diz Petrobras

10/09/2018 | 16:20



O presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, afirmou nesta segunda-feira, 10, que, para a companhia, seria benéfico se o leilão da cessão onerosa ocorresse ainda este ano. Ele avaliou que a companhia aguarda o resultado da discussão sobre o tema no Senado.

"Com o brent no nível atual, seria muito importante se o governo pudesse anunciar o leilão", disse ele, destacando o momento atual de "estresse" nas contas públicas.

Um projeto de lei sobre a cessão onerosa, que já foi aprovado na Câmara, permite que o governo oferte os volumes excedentes das áreas ao mercado em regime de partilha de produção, sem a necessidade de se esperar a Petrobras esgotar os volumes a que tem direito.

Assim, se aprovado no Senado, o projeto abre caminho para um leilão dos volumes de petróleo encontrados pela estatal que excedem os 5 bilhões de barris acertados no contrato da cessão onerosa com o governo federal em 2010.