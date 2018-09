Estudante é retirado de comício de Trump por expressões faciais

10/09/2018 | 16:00



Um estudante americano de 17 anos ganhou destaque nas redes sociais na sexta-feira, 7, após aparecer atrás do presidente Donald Trump durante um comício de campanha com expressões faciais que pareciam duvidar do que estava sendo dito pelo republicano.

Os internautas se apressaram a atribuir significado às sobrancelhas levantadas do jovem, junto a caretas e negativas feitas com a cabeça, interpretando os olhares dele como descrença, desinteresse ou hostilidade em relação a Trump.

O estudante foi identificado como Tyler Linfesty, que cursa o ensino médio na Billings'' West High School.

Apelidado de "garoto da camisa xadrez" em razão da roupa que usava no dia do evento, Linfesty disse que ficou surpreso ao ser selecionado para um lugar VIP na plateia.

Ele contou que recebeu instruções para sorrir e aplaudir, mas "eu tinha que ser honesto com as minhas convicções". "Eu realmente não tinha planejado nada", explicou. "Iria aplaudir somente as coisas com as quais concordo."

Após as reações do jovem terem atraído a atenção dos organizadores do comício, Linfesty e dois amigos foram retirados do local e substituídos por apoiadores mais entusiasmados com o discurso de Trump. Fonte: Associated Press