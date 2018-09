Vendas de cimento caem 2,4% em agosto no País

10/09/2018 | 15:52



As vendas de cimento no País atingiram 4,9 milhões de toneladas em agosto, volume 2,4% menor que no mesmo mês do ano passado, de acordo com levantamento divulgado pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC).

No acumulado do ano, as vendas acumularam 34,9 milhões de toneladas,

queda de 1,7% frente ao mesmo período do ano passado. Em 12 meses, as vendas totalizaram 52,7 milhões de toneladas, quantidade 2,6% menor do que nos 12 meses anteriores.

O presidente do SNIC, Paulo Camillo Penna, afirmou que o desempenho fraco dos indicadores econômicos nacionais - como Produto Interno Bruto (PIB), produção industrial e emprego na construção civil -, o efeito da greve dos caminhoneiros e o tabelamento do frete vêm contribuindo para a piora nos resultados do setor do cimento.

Diante desse cenário, o SNIC reiterou a projeção de que a indústria do cimento deverá fechar o ano com resultado negativo. "A indústria do cimento deve registrar uma queda entre 1% e 2% em 2018, o que representa uma sequência de quatro anos consecutivos de queda, acumulando desde 2014 uma retração de 26%", afirmou Penna, em nota.