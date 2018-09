São Paulo recebe 13ª edição da Feira Guia do Estudante

Do Diário do Grande ABC



10/09/2018 | 15:43



Informações sobre cursos superiores, faculdades, carreiras, profissões e mercado de trabalho podem ser obtidas durante a Feira Guia do Estudante 2018, considerada um dos maiores eventos do gênero. Além dos estandes de diversas instituições de ensino, os visitantes poderão ver estandes, palestras temáticas e participar de testes vocacionais.

O encontro é destinado, principalmente, a estudantes de Ensino Médio, vestibulandos e alunos interessados em estágios. No ano passado, cerca de 34 mil pessoas marcaram presença na 13ª edição.

Entre as atrações estão encontros com o ex-jogador de futebol Cafu (sobre jornalismo esportivo) e a youtuber Mariana Saad (com dicas sobre como escolher uma carreira), revelação de projetos desenvolvidos pelos alunos e professores da FEI, oficinas de comunicação, dicas de financiamento estudantil e possibilidades de estudo em Portugal, por exemplo.

As atividades ocorrem entre quinta-feira (13) e sábado (15), das 9h às 19h, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. A entrada franca, mas é necessário credenciamento prévio no site do evento, que mostra a programação completa.