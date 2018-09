‘Piaf, o show’será apresentado sexta-feira na Capital

Miriam Gimenes



11/09/2018 | 07:35



Edith Piaf (1915-1963) não limitou seus talentos aos salões franceses e com sua voz diferenciada ganhou o mundo. Para quem não teve ainda a oportunidade de conhecer a fundo sua história, na sexta-feira, a partir das 21h, ela será contada no palco pela atriz Nathalie Lermitte no palco do Teatro Bradesco ( Bourbon Shopping – R. Palestra Itália, 500), em São Paulo, em Piaf, o show.

Visto por mais de um milhão de pessoas em 50 países, o espetáculo conta a incrível história da vida e carreira da cantora parisiense por meio de suas canções de sucesso. Em dois atos de 45 minutos, além das canções, o show é complementado por uma trama visual de fotografias e imagens inéditas. O público é levado em uma viagem pelas ruas de Montmartre no início do século passado.

Os ingressos custam a partir de R$ 140 e estão à venda no site www.teatrobradesco.com.br.