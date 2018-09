Siba traz ritmos nordestinos à região

Daniela Pegoraro/Especial para o Diário



11/09/2018 | 07:31



O cantor e compositor pernambucano Siba vem aos palcos do Sesc Santo André para apresentação de seu mais recente álbum De Baile Solto, neste sábado, às 20h. O show ainda conta com a presença do mestre Anderson Miguel.

Com discurso poético e musical, o músico – representante do manguebeat, movimento contracultura brasileiro nascido em meados de 1990 no Recife e que consiste em misturar ritmos regionais, tal como o maracatu, ao rock, hip-hop, funk norte-americano e música eletrônica – leva em suas canções questões políticas e de contextualização do Nordeste.

As guitarras entrelaçadas da música congolesa se mantém em diálogo com ritmos regionais que o artista explora, como ciranda e maracatu de baque solto, gêneros aos quais Siba hoje é considerado como um dos principais mestres da nova geração.

Exercitando os fundamentos da poesia ritmada, o cantor desenvolveu estilo musical único. Em 2002, formou o grupo Siba e a Fuloresta, composto por músicos tradicionais de Nazaré da Mata, município pernambucano. A banda fez apresentações por todo o Brasil e chegou a completar oito turnês europeias.

Dez anos depois, em 2012, Siba gravou seu primeiro disco solo Avante, seguido pelo mais recente De Baile Solto, em 2015.



De Baile Solto – Siba – Música. No Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302). Sábado, às 20h. Ingr.: R$ 20 em no Portal Sesc SP ou nas Bilheterias da Rede Sesc.