Detalhe em casamento de William Bonner chama a atenção na web

10/09/2018 | 15:11



William Bonner oficializou a união com a fisioterapeuta Natasha Dantas na tarde do último sábado, dia 8, em São Paulo. Mas, diferentemente do que geralmente acontece após as uniões de matrimônio, o casal não terá a tradicional lua de mel tão cedo!

Isso porque o jornalista, segundo o jornal Agora S. Paulo, continuará comandando a cobertura das eleições deste ano e só terá folga depois do novo presidente do Brasil ser eleito.

E não é só isso! Depois das fotos do casório serem divulgadas, um detalhe chamou a atenção da web: a semelhança do terno que Bonner usou no dia tão especial com as roupas sempre usadas por ele na bancada do Jornal Nacional. Os fãs não perdoaram e fizeram vários comentários engraçados na internet:

O Bonner é tão profissional que não tira o uniforme nem pra casar.

Se eu tô sem roupa, imagina o Bonner, que casou com o uniforme do trampo.