Justiça nega pedido de suplente para assumir vaga de Mario de Abreu

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/09/2018 | 15:03



O juiz José Carlos de França Carvalho Neto, da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo, indeferiu o pedido do suplente Almir do Gás (PSDB) para assumir a cadeira do vereador Mario de Abreu. Quarto suplente do partido na eleição de 2016, Almir do Gás tenta ocupar a vaga do correligionário, que teve o mandato suspenso por força judicial.

Segundo o magistrado, a liminar solicitada por Almir do Gás não está enquadrada nos dispositivos da LOM (Lei Orgânica do Município) no quesito substituição de vereador por vacância. “Não está presente a probabilidade de existência do direito invocado, na medida em que o afastamento cautelar determinado pelo Juízo Criminal do vereador Mário Henrique de Abreu, sem prejuízo de sua remuneração mensal, não se enquadra em hipótese legal ou regimental de convocação de suplente.”

Outro argumento do juiz foi que a convocação de Almir do Gás implicaria no pagamento de dois subsídios de vereador. Isso porque, quando foi afastado liminarmente de sua cadeira, Mario de Abreu não teve suspenso seu pagamento de salário. “Não contribui para a moralidade administrativa”, alegou Carvalho Neto.

Mario de Abreu foi afastado judicialmente do cargo porque um de seus antigos assessores teria ameaçado uma testemunha no caso que o tucano responde junto ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), por irregularidades quando ele era secretário de Meio Ambiente. Mario de Abreu teve pedido de prisão decretado, embora esteja foragido há quase dois meses.

Terceira suplente do PSDB, Lia Duarte também foi impedida de assumir a vaga. A Justiça, entretanto, não detalhou os motivos que envolve a suplente.