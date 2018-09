'Nada dura para sempre', diz Silvio Santos ao ver lugares vazios no auditório

10/09/2018 | 14:44



"Auditório mais feminino do Brasil" e "colegas de auditório". Esses são os termos mais usados por Silvio Santos desde que iniciou os trabalhos no seu programa dominical. Na noite de domingo, 9, o apresentador se assustou no momento em que iria distribuir notas de dinheiro em formato de aviãozinho: "Ô, Fabiano, tem duas cadeiras vazias, tá bom? É assim que começa a derrocada", reclamou ao diretor Fabiano Wicher.

Silvio Santos foi avisado que as duas participantes foram ao banheiro. "É uma boa desculpa, tá? No outro dia tinham cinco cadeiras vazias. Está começando a esvaziar, está começando a acabar com meu programa, estou avisando", enfatizou o dono do SBT.

A participação nos programas de auditório de Silvio Santos sempre foi disputada. Entre a década de 1980 e o início dos anos 2000, o apresentador recebia grupos de caravanas de todo o Brasil. Agora, em 2018, ele considera que está perdendo audiência. "É assim que começa. Nunca faltaram duas pessoas, outro dia foram cinco. Cada dia está esvaziando mais. Nada dura para sempre, a gente tem a hora de começar, a de subir e a de descer. Estou descendo", concluiu.