Jael passa por cirurgia no joelho e deve desfalcar o Grêmio por 35 dias

10/09/2018 | 14:39



O centroavante Jael passou por cirurgia no joelho direito na manhã desta segunda-feira. O Grêmio publicou uma mensagem em seu site oficial e informou que o jogador deverá desfalcar o time por aproximadamente 35 dias.

O procedimento foi realizado no hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e transcorreu sem intercorrências, segundo o comunicado. Jael teve diagnosticada uma ruptura no menisco. A lesão aconteceu durante a goleada sobre o Botafogo por 4 a 0, no último dia primeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador passou a semana em tratamento e chegou a ser cogitada sua participação no clássico contra o Internacional, no domingo. No sábado, no entanto, foi confirmada a ruptura do menisco e optou-se pela artroscopia no local.

Com isso Jael ficará de fora das quartas de final da Libertadores. O time tricolor visita o Atlético Tucumán no próximo dia 18 e a partida de volta está marcada para o dia 2 de outubro na Arena Grêmio. A tendência é que Jael volte ao time na 30ª rodada do Brasileirão, em 21 de outubro, no duelo contra o América-MG, fora de casa.

O Grêmio perdeu o Gre-Nal por 1 a 0 no domingo e permaneceu com 41 pontos, na quinta colocação da tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter retomou a liderança ao chegar aos mesmos 49 pontos do São Paulo, mas com melhor saldo de gols (18 a 17). O time tricolor gaúcho volta a campo agora apenas no sábado, quando receberá o lanterna Paraná, pela 25ª rodada da competição nacional.