Alemanha renova parceria com Adidas e manda recado à Uefa para receber Euro-2024

10/09/2018 | 14:15



A Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão) anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato com a Adidas até 2026. O acordo foi sacramentado no dia seguinte em que a seleção de futebol do país venceu o Peru por 2 a 1, de virada, em amistoso disputado em Dresden.

"Estamos muito felizes em podermos continuar com essa longa e boa parceria com a Adidas. A extensão antecipada do contrato é um voto de confiança com a seleção alemã", afirmou o presidente da DFB, Reinhard Grindel.

O mandatário aproveitou ainda para reforçar o interesse do país em receber a Eurocopa de 2024. "Além disso, essa renovação de contrato é uma mensagem importante para a Uefa, que nós estamos bem economicamente a longo prazo e na expectativa de receber a Eurocopa de 2024."

A parceria entre a Alemanha e a Adidas existe há mais de 60 anos. O contrato anterior terminaria em 2022. O novo acordo, no entanto, é uma forma de a entidade alemã demonstrar força política após os problemas enfrentados recentemente. A seleção alemã decepcionou na Copa do Mundo da Rússia, e foi eliminada na primeira fase. Na sequência, Mesut Özil se aposentou da seleção e acusou a DFB de racismo.

O presidente da Adidas, Kasper Rorsted, também comemorou o acerto. "Mantemos nossos parceiros de longa data. Juntamente com a DFB, nos próximos anos, faremos o nosso melhor para desenvolver ainda mais o futebol alemão em todos os níveis, do setor juvenil à seleção nacional de homens e mulheres. Com o início da academia da DFB e a candidatura que esperamos que seja bem-sucedida para sediar a competição do Euro de 2024. Temos dois projetos interessantes e inovadores para trabalhar e estamos felizes em contribuir com nossos conhecimentos", afirmou.

A Alemanha apresentou formalmente em abril a candidatura para receber a Eurocopa de 2024. O país concorre com a Turquia. O anfitrião será anunciado no dia 27 pelo comitê executivo da Uefa.

Ao lado da Adidas, a seleção alemã masculina se tornou tetracampeã do mundo, e conquistou três Eurocopas. A equipe feminina foi duas vezes campeã do mundo e ainda levantou oito taças do Campeonato Europeu.